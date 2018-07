Gemeente Zwolle in gesprek met school na val jongetje (9) uit raam

updateEen jongetje (9) uit Zwolle is vanochtend uit het raam van gereformeerde basisschool De Sprankel in de Zwolse wijk Stadshagen gevallen. De gemeente wil weten hoe dit kon gebeuren en gaat in gesprek met de school.

Met de jongen gaat het volgens directeur Chris Dam inmiddels 'hartstikke goed'. ,,Hij heeft lichte verwondingen aan zijn hoofd en handen. Hij moet een dagje in het ziekenhuis blijven ter observatie, maar zoals het ernaar uitziet mag hij morgen weer naar huis."

Aanvankelijk was de traumahelikopter opgeroepen na het ongeluk, maar die werd weer afgeblazen omdat het jongetje goed aanspreekbaar was.

Onderzoek

De gemeente Zwolle gaat met de school in gesprek over het incident. ,,We kunnen ons goed voorstellen dat de leerlingen, leerkrachten en ouders erg geschrokken zijn", zegt woordvoerster Marieke Stenfert. ,,De veiligheid van schoolgebouwen vinden we erg belangrijk. Schoolgebouwen moeten dan ook gebouwd worden volgens de strenge eisen van het Bouwbesluit." Volgens de architect van De Sprankel, Rob Moritz van 19 Het Atelier, voldoet het gebouw aan al die strenge eisen. De gemeente twijfelt dan ook niet aan de rol van de school bij het ongeluk.

Maatregelen

De klas van de jongen - groep 5 - bevindt zich op de eerste verdieping van de basisschool. Het raam waaruit de 9-jarige viel, bevindt zich op ongeveer drie meter van de grond. Een van de leerkrachten van de klas gaat met pensioen en had vandaag haar afscheidsfeestje. De kinderen gaven haar rond 08.30 uur 's ochtends een warm welkom in de hal van de school. Vervolgens liep iedereen naar boven naar het klaslokaal. ,,Een paar jongens renden vooruit. De jongen die is gevallen, was in de vensterbank geklommen om het zonnescherm naar beneden te doen. Het raam stond open, hij is uit balans geraakt en vervolgens naar beneden gevallen", zegt Dam. ,,We zijn enorm geschrokken."

Opluchting

Dam benadrukt dat de school aan alle veiligheidsmaatregelen voldoet. Desondanks wil hij kijken of er maatregelen nodig zijn om herhaling van dit incident te voorkomen.