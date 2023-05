Gemeente Zwolle is duidelijk: ‘Bevrijdingsfestival Overijssel is en moet gratis blijven’

Vierde divisie Nu Heino veilig is, droomt het stiekem van meer

Heino doet wat het moet doen tegen degradatiekandidaat VKW uit Westerbork en speelt zich met de 3-1 zege naar een volgend seizoen in de vierde divisie. Alleen een mirakel, of een catastrofe zo u wilt, kan daar een stokje voor steken. Die kans is zo goed als nihil.