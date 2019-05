Gemeente Zwolle: Joekel van Jonnie moet weg

Dat liet de Zwolse wethouder William Dogger maandagavond weten na vragen van het CDA-raadslid Margriet Boersma. ,,We willen niet meewerken aan de huidige uitvoering. We zijn nu in overleg met als doel dat de installatie op korte termijn vervangen wordt. Daar zijn alle partijen het over eens.’’

Volgens de Swollwacht-wethouder is een openingsverbod voor Brass Boer Thuis, het nieuwe restaurant van Jonnie en Thérèse Boer dat afgelopen vrijdag geopend werd in een rijksmonumentaal pand aan de Nieuwe Markt, een te zwaar middel. ,,Dat zou disproportioneel zijn. Bij het verlenen van de vergunning is ervan uitgegaan dat de bestaande installatie kon worden hergebruikt, maar in de hectiek voor de opening is de huidige geplaatst zonder de gemeente te informeren. Het ontbreken van een omgevingsvergunning leidt echter niet tot een levensbedreigende situatie. Het alternatief heeft enige tijd nodig.’’

Vergunning

Het bekende Zwolse horecakoppel plaatste de grote afvoerinstallatie zonder juiste vergunning. De omvang was volgens de ondernemers nodig om geur en geluid vanuit de open keuken goed af te voeren, zodat de Nieuwe Markt er geen hinder van zou ondervinden. Het echtpaar Boer was naar eigen zeggen ook verrast toen het de installatie, gekscherend de Joekel van Jonnie genoemd, op het dak zag staan.