Gemeente Zwolle kijkt met argusogen naar biomassa

Wethouder Monique Schuttenbeld (GroenLinks) zit in een spagaat. Waar ze aan de ene kant met stoom en kokend water de stad wil verduurzamen, zit ze aan de andere kant met kritiek op en twijfels over biomassacentrales in haar maag. Het verbranden van biomassa - zoals hout en gft-afval - zou net zo schadelijk zijn voor het milieu als energieopwekking via steenkool of aardgas. Terwijl het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Sociaal Economische Raad nu onderzoeken of dat echt zo is, blijft Zwolle op haar handen zitten.