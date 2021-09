Gemeente Zwolle koopt voor 22.500 euro ingedeukt slapend hoofd en manshoge haas

Foto's + poll ‘Vechtvilla’ Zwolle gesloopt en in 19e-eeuw­se stijl herbouwd tot zorghuis

28 september De ruim 100 jaar oude ‘vechtvilla’ aan de Terborchstraat in Zwolle is verdwenen, maar toch ook weer niet. Woonzorgaanbieder Rosorum opent vrijdag een huis voor mensen met dementie in het pand dat bijna een replica is van z'n voorganger. ,,Een geste naar de buurt.’’