Gemeente Zwolle kortwiekt Klokkengieterlaan: helft bomen weg

De gemeente Zwolle heeft de knoop doorgehakt: grofweg de helft van alle bomen in de Klokkengieterlaan in Stadshagen gaan tegen de vlakte. De straat is tot op het bot verdeeld over de voorgenomen kap, zo blijkt uit een eerdere enquête.

Bewoners ontvingen recent een brief waarin de gemeente haar besluit toelicht. De groene laan kent een dubbele rij bomen aan beide zijden van de straat. De bomen die het dichtst bij de woningen staan, worden in de komende winterperiode gekapt, zo luidt het verdict van de gemeente. Die liet zich adviseren door het onafhankelijke ingenieursbureau SWECO.

Het bureau deed nader onderzoek naar de korte en lange termijn nadat een enquête in augustus vorig jaar uitwees dat een nipte meerderheid voor kap van de zilveresdoorns is. Destijds konden bewoners ook stemmen voor de optie ‘niets doen’, maar dat blijkt bij nader inzien niet het geval, zo schrijft de gemeente. ‘Wij betreuren dat door de enquête ten onrechte het beeld is ontstaan dat alle bomen kunnen worden behouden’.

Risico op omwaaien

Uit het onderzoek van SWECO blijkt namelijk dat niets doen de veiligheid in gevaar brengt. ‘De kronen van de bomenrijen zijn nog niet in elkaar gegroeid en de bomen zijn nog niet volgroeid. Het verwijderen, over bijvoorbeeld vijf of tien jaar, brengt risico’s met zich mee. Het risico van omwaaien neemt dan toe, omdat de te behouden bomen ‘vol’ in de wind komen te staan en geen steun meer ondervinden van de verwijderde bomen. Op dit moment is dat risico verwaarloosbaar, doordat de bomen nog niet volgroeid zijn’, concludeert het bureau. Wortelopdruk tast bovendien het trottoir aan.

Arthur van Veen is blij met de keuze van de gemeente. ,,De takken komen nu al bijna tegen de huizen aan en ik heb idee dat de bestrating zakt, doordat de wortels het vocht in de ondergrond wegnemen. Volgens mij is het veiliger als je de eerste rij bomen weghaalt. Door de tweede rij te laten staan behoud je toch het beeld van een mooie bomenlaan.’’

Wortelopdruk

Een bewoonster die niet met haar naam in de krant wil, betreurt het besluit. ,,Wij zijn bewoners van het eerste uur, wonen hier sinds 1999 en zijn met de bomen opgegroeid. Een groene laan moest de negatieve geluiden over de eentonigheid van Vinex-wijken tegengaan. Ik vind het jammer, maar begrijp de argumenten van de gemeente wel. Onze buren kregen problemen met het riool door de wortelopdruk. Dat de bomen slecht zijn voor de opbrengst van zonnepanelen, zoals sommige bewoners zeggen, vind ik weer flauwekul. Die moet je helemaal niet nemen in zo’n boomrijke laan. Nu de bomen bij de woningen verdwijnen hoop ik wel dat ze de stoep gaan verbreden. Die is veel te smal, je kunt elkaar nauwelijks passeren.’’

Schijt