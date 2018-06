Gemeente Zwolle loopt weer binnen met parkeergeld

video Deventer school neemt plek in voetbalfi­na­le over van geschorste Zwolse basis­school

19 juni Slechts twee keer eerder in de geschiedenis van het schoolvoetbal stond er een team van een Deventer school in de finale van het Nederlands Kampioenschap. En het had niet veel gescheeld, of er had een naam van een Zwolse school op de plek van de Wiz@rd gestaan.