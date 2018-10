Gemeente Zwolle moet dokken na woonbootkwestie

Vorig jaar beklaagden omwonenden zich bij de gemeente over de verbouwde woonark van de Zwolse ondernemer Mark Wessels. Zij wezen erop dat het schip zodanig was aangepast dat-ie qua uitstraling niet paste op die plek. De Vereniging van Eigenaars Schuttevaerkade dwong uiteindelijk via de rechter af dat de gemeentelijke welstandscommissie er opnieuw naar zou kijken.

Afgelopen augustus zijn de omwonenden en booteigenaar Wessels echter al tot een oplossing gekomen. Dat was nog voordat de rechter uitspraak had gedaan. Wessels kocht eerder dit jaar een ander oud binnenvaartschip dat nog wel authentiek was en daardoor wel op die plek paste. Hij verkocht de omstreden ark aan iemand uit Maastricht. De boot is weg. Daarmee voldoet hij aan de regels. Wel heeft hij het ‘nieuwe’ schip, inclusief ligplaats, alweer te koop staan op Marktplaats. Het oorspronkelijke idee - wonen op het schip en er een bed & breakfast beginnen - heeft hij laten varen.

Veroordeeld

Inmiddels heeft ook de rechter uitspraak gedaan. De Vereniging van Eigenaars is door de bestuursrechter in het gelijk gesteld en heeft de gemeente veroordeeld tot het betalen van een deel van de proceskosten.