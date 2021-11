Gemeente Zwolle ontkent noodverordening, veel onduidelijk over mogelijk protest

Flyers verspreid voor coronade­mon­stra­tie in Zwolle: ‘We zijn volop in gesprek met politie’

In meerdere wijken in Zwolle zijn zaterdag flyers verspreid om een demonstratie tegen de coronamaatregelen aan te kondigen. Deze zou maandagavond in de binnenstad plaats moeten vinden. De gemeente staat in nauw contact met de politie.

21 november