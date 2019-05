Gemeente Zwolle ‘teleurgesteld’ in Commissariaat voor de Media over toestaan lokale omroep

Er is de afgelopen jaren veel te doen geweest over de invulling van de lokale omroep. Voor het college en daaropvolgend de gemeenteraad was de maat afgelopen najaar vol. Het zogeheten programmabeleidsbepalend orgaan (pbo) was in de ogen van de politiek niet op orde, wat werd aangegrepen om het Commissariaat voor de Media (CvdM) te adviseren de licentie in te trekken.