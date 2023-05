Gemeente Zwolle trekt drie ton uit om jonge statushouders les te geven in voormalige school

Update Zwolle wil permanent asielzoe­kers­cen­trum met 600 plekken, dit jaar al plek voor 300 vluchtelin­gen

Zwolle wil over een paar jaar permanent 600 asielzoekers in de stad opvangen. De gemeente hoopt dat op verschillende locaties in de stad plek is voor een regionaal asielzoekerscentrum. Eind dit jaar moeten daarnaast al 300 kansrijke asielzoekers en statushouders gehuisvest worden in een kantoorpand aan de Meeuwenlaan.