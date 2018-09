Gemeente Zwolle vernietigt per ongeluk belastingpapieren: naheffing dreigt

Om dat te voorkomen is nu aan zeventig (oud-)medewerkers gevraagd alsnog aangifte van de inkomstenbelasting te doen over de jaren 2013 tot en met 2016.

Opruimactie

Een werknemer die in dienst komt vult een loonbelastingverklaring in om in aanmerking te komen voor loonheffingskorting. De werkgever - in dit geval de gemeente - houdt dan minder loonbelasting in. De wet bepaalt dat die loonbelastingverklaringen bewaard moeten worden.

Dat is mis gegaan bij de gemeente. De papieren verklaringen van een aantal (ex-)werknemers zijn per ongeluk toch weggegooid. ,,Data en persoonsgegevens mag je niet onbeperkt opslaan vanwege de privacywet”, zegt gemeentewoordvoerder Twan Timmermans in een toelichting. ,,Bij zo’n opruimactie zijn enkele loonbelastingverklaringen per abuis meegegaan.”

Een en ander kwam aan het licht bij een boekenonderzoek van de Belastingdienst over de jaren 2013-2016. Die kan niet vaststellen of de gemeente terecht minder loonbelasting heeft ingehouden als de mensen waar het om gaat geen aangifte voor de inkomstenbelasting hebben gedaan. Bij zo'n zeventig (ex-)werknemers is dat het geval. Hen wordt gevraagd dat nu alsnog te doen. Ze kunnen hulp krijgen van een belastingconsulent. ,,Het overgrote deel betreft huidige medewerkers, maar ook een aantal oud-medewerkers. We hebben de meeste medewerkers al kunnen bereiken. De bereidheid is groot, aangifte hoeft tegenwoordig niet moeilijk meer te zijn. We bieden alle benodigde hulp.” De vraag wat het de gemeente mogelijk gaat kosten als het niet opgelost wordt is volgens Timmermans dan ook ‘hypothetisch’.

Inmiddels zijn maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. In een nota spreekt de gemeente over ‘een professionaliseringsslag op administratief vlak’. ,,Nóg zorgvuldiger bekijken wat wel en niet vernietigd moet worden”, licht woordvoerder Twan Timmermans toe. ,,Dit was een menselijke fout, op deze manier wordt herhaling voorkomen.”