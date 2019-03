Gemeentelijk adviesorgaan kraakt plan zorgbezuinigingen Zwolle

Participatieraadvoorzitter Aljona Wertheim stelt dat burgemeester en wethouders hinken op twee gedachten. ‘Er moet voor miljoenen bezuinigd worden, maar geen enkele inwoner mag daar iets van merken. De boodschap in het plan van aanpak is daardoor te positief, terwijl het wel degelijk ook om bezuinigingen gaat. We vragen het college duidelijke keuzes te maken: er moet flink bezuinigd worden, dat gaan inwoners merken. Als de gemeente kwetsbare inwoners ook op de langere termijn wil blijven helpen, moeten er nu keuzes gemaakt worden.’

Collectief

Het is de bedoeling van het college dat in Zwolle meer gewerkt gaat worden met collectieve voorzieningen in plaats van maatwerk voor iedere zorgvrager. Door vooraf problemen te signaleren en aan te pakken, met behulp van laagdrempelige voorzieningen, moet zo veel mogelijk voorkomen worden dat Zwollenaren op dure zorg aangewezen raken.

Betrokkenheid

De Participatieraad vraagt zich echter af waar in het plan van aanpak de inwoners van Zwolle zijn gebleven. Volgens haar moeten zij meer betrokken worden bij het nieuwe beleid in plaats van dat er over ze gepraat wordt. Ook lijkt de wijze waarop de gemeente Zwolle met haar zorgportefeuille wil omgaan haaks te staan op het streven alle inwoners mee te laten doen, vindt Wertheim.

Debat