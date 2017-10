Gemeenten hebben moeite met achterhalen gevaarlijke gebouwen

Dat gemeenten er niet snel in slagen om de gegevens boven tafel te krijgen valt ze niet kwalijk te nemen, zegt Simon Wijte, hoogleraar betonconstructies aan de Technische Universiteit Eindhoven. ,,Ze hebben wel de bouwdossiers van gebouwen, maar je kunt niet met één druk op de knop een overzicht krijgen van welke specifieke betonconstructie is gebruikt. En dat is hier wel belangrijk, want het is een methode die al heel lang wordt toegepast maar in heel veel varianten. Niet elke variant is gevaarlijk. Bij grote gemeenten is vaak wel kennis maar kleinere gemeenten hebben meestal niet eens iemand die constructief onderlegd is.''