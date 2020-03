Gemeenten in Overijssel slijpen nu al de messen tegen de jeukrups met nieuwe, gezamenlijke aanpak

We zijn nog niet halverwege maart, maar Provincie Overijssel slijpt nu al de messen in de strijd tegen de eikenprocessierups, in de volksmond ook wel bekend als ‘jeukrups’. ,,Over een week of twee beginnen we met alle 25 gemeenten aan een nieuwe, gezamenlijke aanpak’’, meldt Herman Dorgelo namens de provincie.

Die aanpak spitst zich toe op twee methoden: spuiten met zogenaamde nematoden (aaltjes) of met het bacteriehoudende, omstreden middel Xen Tari BT.

Xen Tari is omstreden omdat het niet alleen de overlastgevende eikenprocessierups doodt, maar álle rupsen die over de bespoten bladeren wandelen. Met name de Vlinderstichting is kritisch op het gebruik ervan.

Twee, drie weken

Het inspuiten met nematoden kan volgens Dorgelo al over een week of twee beginnen in sommige gemeenten als het weer gunstig blijft voor de rupsen.

,,Eiken moeten voor deze methode nauwelijks zijn uitgelopen. Als er teveel blad is, worden de aaltjes namelijk tegengehouden waardoor ze niet op rupsen terecht komen. Zodra de eerste rupsen worden gesignaleerd, kan het inspuiten dus beginnen.’’

Volledig scherm Nematoden worden over de bomen gespoten. Deze kleine aaltjes rekenen af met de eikenprocessierupsen. © Lars Smook

Xen Tari

De spuitperiode met het bacteriehoudend middel Xen Tari BT start later. ,,Als eiken 40% tot 50% zijn uitgelopen. Dit middel moet namelijk óp de bladeren komen waarvan de rupsen eten. Als daarmee te vroeg wordt begonnen, groeit er later gezond blad waarvan de rupsen kunnen eten.’’

Zijn uitleg wordt onderschreven door dr. ir. Arnold van Vliet van Wageningen University & Research (WUR), die ook werkzaam is namens Kenniscentrum Processierups. ,,Het is daarbij wel raadzaam dat Xen Tari niet wordt gebruikt in gebieden met beschermde vlindersoorten’’, zegt hij.

Eerste week april

Van Vliet verwacht overigens niet dat de jeukrupsen in maart al uit hun eitjes kruipen. De relatief warme winter heeft daar volgens de expert op het gebied van de eikenprocessierups niets mee te maken.

,,Het gaat om de temperatuur in maart. Hoe hoger die is, hoe eerder ze uit de eitjes kruipen. We koersen volgens onze analyses af op de eerste week van april. Als er nog nachtvorst komt, wordt dat later.’’