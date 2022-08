Gemeenten maken hitteplan: Iedereen maximaal 30 meter verwijderd van een koelteplek

MET VIDEO Zo komt de Zwolse Dominica­nen­kerk in heel bijzonder licht te staan: ‘Wat een schitteren­de kleuren’

Paars-blauw-groen-geel-oranje-rood. In die regenkleuren is het schip van de Dominicanenkerk de aankomende twee dagen gehuld. De KRO-NCRV doet dit met als boodschap: liefde is voor iedereen. ,,We zijn weer een stap verder.”

1 augustus