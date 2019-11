Gemeenten slaan handen ineen tijdens Regenboogfestival in Zwolle: aan de slag met LHBTI

Keolis gaat ondanks kritiek toch Chinese bussen aanschaf­fen voor Overijssel, PVV woest: ‘Onbestaan­baar en schandalig’

15:43 Vervoersmaatschappij Keolis gaat in Overijssel bussen inzetten die in China zijn gemaakt. Dat heeft de provincie Overijssel laten weten na vragen van de PVV-fractie. Die partij vindt dat er uitsluitend had moeten worden gekozen voor bussen die in Nederland zijn gemaakt om hier de werkgelegenheid te stimuleren. De provincie geeft aan de keuze voor de Chinese bussen aan Keolis te laten en zich daar verder niet mee te gaan bemoeien. De PVV vindt die houding ‘te makkelijk’.