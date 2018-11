Gemeenteraad tekent doodvonnis RTV Zwolle FM

Tóch een ijsbaan op het Rodetoren­plein in Zwolle

26 november Er komt mogelijk toch nog een ijsbaan op het Rodetorenplein in Zwolle. Enkele ondernemers hebben de handen ineengeslagen en doen hun best om een ijsbaan in kerstsfeer op te tuigen. De gemeente bevestigt dat er gekeken wordt of dit mogelijk is.