Gemengde gevoelens over uitkomst onderzoek naar grasmat Vechtdijk

Welke maatregelen nodig zijn, en op welke termijn, wordt nog onderzocht, schrijft het waterschap in een persbericht. Tussen december 2020 en maart 2021 is getest of de grasmat tegen zogenaamde golfklappen kan: een grote hoeveelheid water die (kunstmatig) in één keer op de dijk valt wanneer een golf breekt op de rivierzijde van de dijk. ,,De grasmat op de zandige Vechtdijk is daar helaas niet goed tegen bestand en blijkt alleen sterk genoeg te zijn om kleine golven tegen te houden”, aldus Breunissen.

Goed nieuws

Er is ook goed nieuws, want de grasmat aan de landzijde van de Vechtdijk sterker dan gedacht. ‘Daardoor is er de komende jaren mogelijk op minder plekken versterking van de grasmat nodig’, schrijft het waterschap. En dat scheelt miljoenen. Breunissen: ,,Tijdens de proeven is veel meer water over de dijk gestroomd dan dat we bij extreem hoogwater op de Vecht kunnen toestaan. In meer dan de helft van de situaties is de grasmat niet kapot gegaan. Dat is een beter resultaat dan we vooraf verwachtten.”

,,We hebben niet alleen naar golven gekeken die op de Vecht voorkomen, maar ook naar grotere golven zoals die bijvoorbeeld op de IJssel kunnen ontstaan. En als we te veel golven over de dijk laten stromen kan de dijk het misschien wel aan, maar wat gebeurt met al dat water in de polder”, verduidelijkt Philippe Schoonen, technisch manager van het project Veilige Vecht en projectmanager van het onderzoek Gras op zand, een zogeheten innovatieproject. De dijk tussen Dalfsen en Zwolle is een zanddijk, minder sterk dan een kleidijk, reden waarom de grasmat ervan is onderzocht.

WDOD voert golfslagproeven uit bij de Vechtdijk Zwolle/Berkum © Waterschap Drents Overijsselse Delta

Rekenregel

De wettelijke rekenregels waarmee de sterkte van het gras op de dijk (de dijkbekleding) wordt berekend, is geschikt voor kleidijken en niet voor zandrijke dijken als langs de Vecht. Voor het waterschap Drents Overijsselse Delta aanleiding om samen met andere partijen, waaronder de Radboud Universiteit Nijmegen, een goede rekenregel maken.

Het waterschap onderzocht hoelang het duurt voordat de grasmat kapot ging en hoe schade ontstaat. Na de proeven zijn de beschadigingen hersteld en extra in de gaten gehouden. Daarna zijn alle meetgegevens, video’s en foto’s geanalyseerd en is een nieuwe richtlijn opgesteld over hoe dijkprofessionals de sterkte van een grasbekleding bij dijken met een zandondergrond kunnen berekenen.

Elders

De meeste zanddijken liggen binnen het gebied van waterschap Drents Overijsselse Delta. ,,Deze onderzoeksresultaten kunnen voor zanddijken elders in het land worden gebruikt, maar niet één op één worden overgenomen. Dat heeft met de sterkte van de bodem te maken, die in de loop der tijd is opgebouwd als gevolg van natuurlijke processen. Langs de Vecht is dat redelijk uniform. Daarvoor is op andere plekken specifiek onderzoek nodig”, aldus Schoonen.

Zoals gezegd pakken de resultaten gunstig uit voor de portemonnee van het Rijk. Breunissen: ,,Hiermee is naar verwachting minder ophoging van de bovenkant van de dijk en minder versterking van een groot deel van de grasbekleding aan de landzijde van de dijk nodig.” Schoonen: ,,Met andere woorden: we hoeven minder te doen kunnen hogere waterstanden op de Vecht veilig keren.”

Tientallen miljoenen

Hoe hoog de besparing is kan het waterschap nog niet zeggen. Schoonen: ,,Dat zijn we nog aan het uitrekenen, maar de besparing bedraagt al gauw tientallen miljoenen. De onderzoeksresultaten komen deels overeen met onze verwachtingen, ook omdat we dit eerder hebben toegepast bij de IJsseldijk. Alleen hadden we gehoopt dat de grasmat op het buitentalud (aan de rivierkant, ps) ook sterk genoeg zou zijn. De besparing zal dus minder hoog dan we oorspronkelijk hadden gehoopt.”

Het scheelt overigens niet alleen kosten, maar ook ingrepen in de natuur en het landschap langs de dijk. ‘Bovendien beperkt het de hinder van de dijkversterking voor bewoners langs de Vecht. Eind dit voorjaar is bekend op welke trajecten langs de Vecht de grasmat minder versterkt hoeft te worden’, aldus het waterschap.

Versterking van de Vechtdijk, onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) staat gepland voor 2027.