Gemengde gevoelens studenten en docenten Windesheim: De enorme drukte is minder prettig

Voor de een is de nieuwe werkomgeving geen probleem, voor de ander start de week vol met irritatie. Studenten en docenten van Hogeschool Windesheim die normaal in het gesloten X-gebouw zitten, begonnen vandaag weer aan de eerste lesweek na een periode van vakantie en tentamens.

Het X-gebouw van de Zwolse Hogeschool Windesheim is al ruim drie weken gesloten vanwege de afgekeurde vloerconstructie. De afgelopen weken was het relatief rustig vanwege herfstvakantie en tentamenweken, maar nu stroomt de kantine in het hoofdgebouw helemaal vol.

De lessen zijn weer begonnen en 4300 studenten en docenten van het afgekeurde X-gebouw moeten hun plek gaan vinden in de andere gebouwen. Zij wijken voornamelijk uit naar het D-gebouw. ,,We hebben alle lessen weten in te roosteren. Ook van vergaderruimtes zijn lokalen gemaakt. Werkruimtes van docenten zijn verspreid over alle gebouwen”, zegt Lex Kloosterman, persvoorlichter van Hogeschool Windesheim.

Rooster

Hans Baaltjes, docent organisatiekunde, bedrijfskunde en logistiek, loopt kalm met een laptop onder zijn arm door het D-gebouw. Van enige irritatie is bij hem geen sprake. ,,Normaal zit ik in gebouw X. Het is een situatie die je liever niet wilt meemaken, maar nu moeten we proberen er wat van te maken. Verplaatsing hierheen ging eigenlijk heel soepel.”In een gangetje op dezelfde verdieping bij een klein eettafeltje, zit derdejaars accountancystudent Jamshed Bawar rustig te tikken op zijn laptop. Zijn eerste les moet nog van start gaan, maar hij is benieuwd hoe alles gaat verlopen. ,,De enorme drukte is minder prettig. Beneden wilde ik rustig gaan zitten, maar alle plekken waren bezet. In mijn rooster staat dat ik in heel veel verschillende gebouwen les heb. Dat vind ik niet vervelend.” Van andere studenten heeft hij geen klachten gehoord.

Schermen

Journalistiekstudente Charlotte Wijnen zit in een zaaltje te werken, waar verderop in de ruimte een klas les heeft. Zij houdt een rotgevoel over aan haar eerste les in het D-gebouw. ,,Het lokaal is te klein voor zoveel mensen. Schermen worden gebruikt om klassen van elkaar te scheiden. Een bord was is niet aanwezig.” Wijnen verwacht later in de week meer problemen. ,,Nu waren niet al mijn klasgenoten er, maar als zij er wel zijn dan past het echt niet.”

'Niet optimaal'

Even verderop is docent Erik van Gameren bezig met het geven van uitleg. Kleine groepjes zitten bij elkaar, verscholen achter de grote schermen om nog enige privacy te hebben. Van Gameren geeft Media Innovation en vindt de situatie niet optimaal. ,,In kleine aantallen werken lukt hier, maar klassikaal les geven is moeilijk. Het huren van een lokaal moet wel lukken. Ik kan wel aangeven dat ik een beamer nodig heb en die wordt dan in het zaaltje geplaatst.” Tegen de komende weken ziet hij een beetje op. ,,Nu zit ik hier met één groep, maar straks zitten wij hier met vier verschillende groepen in één zaal. Dat gaat vol en lastig worden. Iedereen is wel vrij om thuis te werken of elders.”