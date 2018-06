Gemengde reacties op komst Boef naar Hedon Zwolle

'Kechs'

Het tieneridool, dat ook bekend is als vlogger, heeft meer dan 450.000 volgers op YouTube. Begin dit jaar zorgde hij zelf voor ophef door drie dames 'kechs' (hoeren) te noemen. De dames hadden hem liftend opgepikt in nieuwjaarsnacht en thuis gebracht. Uiteindelijk bood Boef tijdens Noorderslag zijn excuses aan, wat door het publiek met voornamelijk applaus werd geaccepteerd.

Geen boycot

En daarmee is ook voor Popodium Hedon de kous (allang) af, zegt woordvoerder André van der Meulen. 'We staan uiteraard niet achter de uitspraken van Boef eerder dit jaar', aldus van der Meulen. 'Maar hij heeft zich er eveneens nadrukkelijk van gedistantieerd. Los daarvan is dit een half jaar geleden en daarmee redelijk oud nieuws. Bovendien gaan we altijd voor de discussie en nooit voor een boycot van artiesten.'

Droom

Hedon herkent zich ook niet in een deels negatieve teneur onder de reacties op zijn komst. 'Wij zijn een poppodium voor de stad en de regio en daarmee voor iedereen. Met de komst van Boef naar Hedon gaat daarmee ook een droom voor behoorlijk wat jongeren in vervulling, leiden we af aan de honderden hartjes en reacties als 'OMG', 'Jaaaa leuk ♥' en 'sws gaan we'.

Habiba

De Frans-Algerijnse rapper heeft ook het meest gestreamde Nederlandse album ooit achter zijn naam. De plaat 'Slaaptekort' is al meer dan honderd miljoen keer afgespeeld via online muziekdiensten. Met rappers als Lil' Kleine en Ronnie Flex voert hij de hitlijsten aan. Zijn volledige naam is Sofiane Boussaadia. Hij rapt in het Nederlands, maar hij heeft de Franse nationaliteit. De rapper brak in 2015 door met een goed bekeken filmpje van een Zonamo-sessie. De rest van Nederland leerde hem kennen van zijn video 'Habiba'.