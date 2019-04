Gemist? 9 jaar cel geëist voor dood Dwoëny uit Hattem en busje aan boord hijsen in Lochem gaat mis

1 april - Je kon er niet omheen vandaag: het was weer tijd voor een heleboel grappen in het kader van 1 april. En omdat nu niet iedere grol altijd even geslaagd is, besloten wij de beste grapjassen een plekje te geven in een speciaal blog. Het resultaat? Dat vind je hier.

Dood Dwoëny - Haar hals was doorgesneden en ze werd meer dan tien keer gestoken in haar hoofd en handen. Dwoëny van den Brink uit Hattem was volgens justitie in februari 2018 kansloos, toen haar partner Loetje K. haar aanviel met een mes. Vanochtend werd 9 jaar cel en tbs geëist tegen K. vanwege de heftige zaak.

Hijsen gaat mis - Het aan boord hijsen van een bestelbus op een vrachtschip ging vandaag niet helemaal goed in Lochem. De Volkswagen Transporter kwam niet op het schip, maar in het Twentekanaal terecht.

Zorgstrijd Lelystad - St Jansdal Lelystad weigert foto’s te maken en bloed en urine af te nemen van patiënten van particuliere specialistische klinieken in en om Lelystad. Het ziekenhuis doet dat vanwege concurrentie. De Lelystadse huisartsenvereniging en de klinieken zelf zijn verbijsterd. ‘Dit is niet in het belang van de patiënt.’

Domper GA Eagles - Go Ahead Eagles heeft vanavond in eigen huis een zure nederlaag geleden. In de absolute slotfase van het duel met Telstar ging de Deventer ploeg onderuit.

Nooit meer riet - Best mooi zo’n houten huis met rieten dak, maar de familie Vliek in Putten is er helemaal klaar mee. ,,Nieuwbouw doen we met steen en dakpan’’, klinkt het resoluut, nadat zaterdagavond hun uit 1887 stammende boerderij aan de Roosendaalseweg goeddeels afbrandde. ,,Het was heftig, maar we zijn er tenminste allemaal nog.’’