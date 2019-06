Gemist? Airbnb schiet in Oost-Nederland de lucht in. En: handgranaat aan deur op Urk

AIRBNB

In vergelijking met Amsterdam is het nog klein bier, maar de populariteit van online platforms als Airbnb en Homeaway ondergaat in delen van Oost-Nederland een forse groeispurt. In dit deel van het land doen aanbieders vooral in Apeldoorn en de Regio Zwolle goede zaken met verhuur van huizen en appartementen.

EXPLOSIEF

Een handgranaat is vanmorgen gevonden in een plastic tas aan de deur van een bedrijf op Urk. Het explosief bij het bedrijf PetsFish is door de Explosieven Opruimingsdienst onschadelijk gemaakt. Dat meldt de politie. Eigenaar Gert Bakker van PetsFish is verbaasd: ,,We hebben geen vijanden’’, reageerde hij aanvankelijk. Later ontstond er verwarring: de plastic tas zou eerst bij zijn buurman aan de deur hebben gehangen.

HALIL EROL

Een 40-jarige vrouw uit Haarlem is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de brute moord op vader Halil Erol uit Steenwijk. Ze is de tweede verdachte in deze moordzaak. Volgens bronnen gaat het om de ex-vrouw van Erol. Vrijdag werd ook al een verdachte aangehouden: Matthias M. uit Meppel. Die moet nog zeker 14 dagen langer vast blijven zitten, werd maandag bekend.

MES

Spijt, heel veel spijt, heeft de 42-jarige M.F. dat hij op 30 januari in zijn woonplaats Dedemsvaart een groep jongeren met een mes bedreigde en een 16-jarige jongen aan zijn haar trok en het mes op het hoofd zette. Onder invloed van drank ging hij compleet door het lint nadat hij en zijn partner weken achtereen door de groep zou zijn geterroriseerd.

TAXICHAUFFEUR

Werken zit er voorlopig nog niet in voor de 38-jarige taxichauffeur die vorige week zondag in hartje Beekbergen door een agressieve klant vier keer in zijn rechterarm werd gestoken. ,,Hij kan zijn arm nauwelijks bewegen en slaapt nog steeds slecht”, vertelt zijn baas, Shekib Esmat.