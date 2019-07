Gemist? Americahal naar Zwolle, groenbedrijven raken jeukrupensafval niet kwijt en een grote berg Sandd

De roemruchte Americahal verhuist hoogstwaarschijnlijk van Apeldoorn naar Zwolle. Dat is althans de bedoeling van een sloopbedrijf uit Heerde dat het gevaarte voor 98% wil hergebruiken. Verder: groenbedrijven blijven zitten met zakken vol jeukrupsenafval en een postbode van het Apeldoornse Sandd verstopte een berg post in een bos.

Berg Sandd - Het Apeldoornse postbedrijf Sandd werd ernstig in verlegenheid gebracht nadat bleek dat één van haar postbodes duizenden brieven en tijdschriften begroef in bossen rond het Noord-Hollandse Laren. De onderneming zegde toe passende maatregelen te nemen en haar uiterste best te doen om de poststukken alsnog bij de geadresseerden te krijgen.

Loes uit Epe blijkt te zijn verdronken - De 18-jarige Loes uit Epe bleek te zijn overleden nadat zij met haar elektrische fiets tegen een boom smakte in de nacht van vrijdag 5 op zaterdag 6 juli. Het meisje was op de terugweg naar huis huis van een feestje in Oene. Loes kwam na de klap in een sloot terecht en verdronk. De politie maakte dat maandag 8 juli op bekend op nadrukkelijk verzoek van de nabestaanden, omdat de wildste verhalen de ronde deden op social media.

Roemruchte Americahal via Heerde naar Zwolle? - De Americahal, het roemruchte evenementencomplex in Apeldoorn dat moet plaatsmaken voor een Hornbach-vestiging, zal voor 98% worden heropgebouwd in Zwolle. Althans, dat is volgens de gemeente Apeldoorn de bedoeling van de koper, Sloopbedrijf Boverhoff uit Heerde.

13-jarig meisje uit Hardenberg prooi voor monster - ,,Het voelt alsof ik een monster ben. De drang is groter dan de strijd om het niet te doen’’, luidde de verklaring van een 33-jarige man uit Den Bosch die terecht stond voor ontucht met een 13-jarig meisje uit Hardenberg. De man had seks met het meisje nadat hij in contact kwam met haar door zich voor te doen als 19-jarige op een chatsite voor tieners. Tegen de man is dertig maanden cel geëist, waarvan tien voorwaardelijk.

Jeukrupsenafval stapelt zich op - Doordat afvalverwerkers ze niet aannemen, blijven groenbedrijven als Wolterinck uit Beltrum en Eijkelboom/De Eijk Groep uit Apeldoorn met containers vol dode rupsen zitten. De afvalbranche studeert op mogelijkheden om groenbedrijven nog deze zomer van de dode eikenprocessierupsen af te helpen. Voor volgend jaar moet er een definitieve oplossing komen. Dat hebben de partijen 10 juli besloten tijdens een overleg op het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV).

Geen fietspadvinders - Jonge vrijwilligers die bij evenementen helpen, moeten niet ingezet worden om het verkeer in goede banen te leiden. Zelfs niet als het alleen om fietsers gaat. Aldus verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen. Aanleiding voor zijn uitspraak is het verbale geweld dat de 15-jarige Madelief Groot ten deel viel, toen zij als lid van scoutinggroep President Steyn uit Diepenveen tijdens Deventer op Stelten een aantal fietsers een andere route wees.