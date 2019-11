Gemist? Apeldoornse jihadiste terug in Nederland en hobbyisten uit Deventer verzachten leed van verbrande koala’s in Australië

Apeldoornse IS-vrouw terug - Xaviera S. uit Apeldoorn is terug in Nederland. Ze is één van twee IS-vrouwen die zijn teruggestuurd door Turkije naar thuisland Nederland. Dat laten verschillende bronnen aan de Stentor weten, waaronder een bron binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid. De vraag is nu: welk lot staat haar te wachten na haar terugkeer?

Dennis D. failliet - De rechtbank in Overijssel heeft Dennis D. (36) uit Nieuwleusen dinsdag persoonlijk failliet verklaard. De gewezen transportondernemer heeft het faillissement zelf aangevraagd. D. hoort morgen of hij wordt veroordeeld voor poging tot doodslag op een deurwaarder, afgelopen zomer.

Eigenaren blijven bezig met boerderij Ruinerwold - De eigenaren van de boerderij in Ruinerwold waar jarenlang in het geheim een gezin verbleef, hebben zelf besloten om hun pand langer te beveiligen. Zij draaien ook op voor de kosten nu het perceel niet langer plaats delict is.

Dak stort in bij brand Schokland - Een grote brand eerder vanavond in een schuur op het terrein van zorgboerderij Hof op Schokland. Het vuur greep snel om zich heen en was binnen de kortste keren uitslaand. Daarnaast stortte het dak van de schuur tijdens de brand in. Er zijn geen gewonden gevallen.

Mooi gebaar uit Deventer - Hobbyisten uit Deventer en de rest van Nederland zijn dinsdag massaal aan de slag gegaan om hand- en voetschoentjes te maken voor koala’s in Australië die het slachtoffer zijn geworden van de massale bosbranden op het zuidelijke continent. Jeltje van Essen en een groep vrijwilligers hopen eind deze week honderden exemplaren af te hebben om het leed van de koala’s te verzachten.

Premium-verhaal van de dag