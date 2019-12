Gemist? Arrestatie om aanslag met vuurwerkbom Urk en meer duidelijkheid over acties boeren

Acties en drukte - Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) gaat morgen geen enkele actie meer voeren. De bouwers gaan daarentegen wel door en hebben de boeren opgeroepen om zich aan te sluiten. Met die actie verwacht de ANWB een extreem drukke ochtendspits morgen. Tientallen boeren bestormden vanavond het Binnenhof. Die actie kwam als een verrassing.

Eagles stunten - De ongeslagen reeks van Go Ahead Eagles kreeg er dinsdagavond in Enschede een prachtig hoofdstuk bij. In het hol van de leeuw boekte de ploeg van trainer Jack de Gier een even verrassende als ruime bekerzege op eredivisionist FC Twente: 2-5. Vooral de manier waarop GA Eagles de rug rechtte na periode van immense druk van de thuisploeg oogstte bewondering.

Foto's stap te ver - Zijn enkele leden van Fotogroep Stijl uit Olst bij het maken van spoorfoto’s te ver gegaan in hun zoektocht naar het perfecte plaatje? Volgens ProRail hebben zij veiligheidsregels geschonden. De fotogroep, die momenteel exposeert in het Holstohus, vindt de kritiek onterecht.

Spijt van moord - In een verklaring heeft verdachte Freek den T. (61) uit Ermelo vanochtend bij de rechtbank in Arnhem spijt betuigd voor het doden van zijn vrouw, Anna Marie. ,,In een ontzettend emotionele bui heb ik iemand van het leven beroofd. Iemand die dat niet verdiende.”

Arrestatie vuurwerkbom Urk - De politie heeft een 28-jarige man uit Urk opgepakt voor betrokkenheid bij het naar binnen gooien van een vuurwerkbom in een huis aan de Golfoploop op Urk begin november. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht. Diens identiteit is bij de politie bekend. Slachtoffer Jan Bos is blij met de aanhouding en hoopt op antwoorden. ,,Ik wil weten waarom ze dit hebben gedaan.”

