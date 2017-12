Gemist? Australisch echtpaar zoekt en vindt reddende engel uit Kampen

Leanne en Pete Bentley waren op reis door Europa en dat leek in mineur te gaan eindigen, omdat ze bijna hun terugvlucht hadden gemist. Een mevrouw uit Kampen schoot het Australische stel echter te hulp en alles kwam toch nog goed . Leanne en Pete wilden haar bedanken, maar wie was die vrouw ook alweer?

Via Facebook en familie in Nederland probeerden Leanne en Pete met Tini van Deyk, 'Such a beautiful lady', uit Kampen in contact te komen. En dat lukte al vrij snel na de oproep. Tiny van Dijk uit Kampen kan binnenkort een kerstkaart in de bus verwachten. Het is één van de best gelezen verhalen van deze week, maar zeker niet de enige. Een overzicht:

Onhandige 'overval'

De Apeldoornse artiest Erren Kucuk had zich de opname van zijn nieuwe videoclip waarschijnlijk iets anders voorgesteld dan afgelopen zondag gebeurde. Met een neppistool wilde hij een overval in scene zetten, maar voorbijgangers waarschuwden de politie. Die nam de actie uiterst serieus en rukte met grote mankracht uit. ,,Het is natuurlijk een heel domme actie."

Overal ratten

Veel mensen gruwelen ervan: ratten. Die mensen kunnen de komende tijd het beste Zwolle, Deventer en Wapenveld vermijden. Daar stikt het namelijk van de ratten. Bioloog Albert Weijman ziet het probleem niet zo, want volgens hem zijn ratten prima geschikt als huisdier. Daar denkt echter niet iedereen zo over en een grote groep wil de dieren zo snel mogelijk weg hebben, maar is dat eigenlijk wel zo makkelijk?

Weer een beetje normaal

Volledig scherm Alan Gascoigne (rechts) overhandigt de dvd-box aan Anton Brummel. © Paul van Druten Voor Anton Brummel uit Epe werd de pijn van de laatste tijd afgelopen week een beetje verzacht. Bij een brand in zijn ouderlijk huis in Epe was zijn hele verzameling platen en cd's van de boerenrockband Normaal in rook opgegaan en dat vond hij uiteraard vreselijk. Voormalig Normaal-gitarist Alan Gascoigne wist hem echter een beetje op te vrolijken. Het is een begin om zijn collectie weer een beetje normaal te krijgen.

Gehaaide jongens

Twee Roemenen waren op dievenpad en stalen in Olst en Wijhe honderden repen, doosjes en blikjes chocolade en vis. Het waren geen amateurs die zenuwachtig om zich heen keken en iets net te opvallend in hun zakken stopten. Dit waren 'hele gehaaide jongens'. Dat bleek al snel uit hun manier van werken.

Strop voor het spoor

En vanaf vandaag is de nieuwe dienstregeling ingegaan, maar bij ProRail hadden ze waarschijnlijk op een iets feestelijkere start gehoopt. Afgelopen week werd namelijk bekend dat er onder andere veel mis is op het spoor tussen Zwolle en Kampen. De fouten kunnen miljoenen kosten en een heel nieuw station tijden ongebruikt in de sneeuw laten staan. Hoe kan dat?