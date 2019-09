Gemist? Auto duikt in gat in Apeldoorn. En: schietpartij in Zwolle, ‘zelfs kogel in voorraadkast’

KOGELREGEN

Twee kogelgaten in de ramen en nog zeker vijf inslagen in de gevel. De bewoner van een huis aan de Van Disselstraat in Zwolle dat vannacht in een kogelregen terecht kwam, is nog maar amper bekomen van de schrik. Lees dit verhaal en al onze andere verhalen over de schietpartij in de Zwolse wijk Stadshagen, vanochtend vroeg.

HEEN EN WEER

Het aantal pontjes in de regio is binnen tien jaar tijd verdubbeld. Waarom slaan de pontjes zo aan in Oost-Nederland? En hoe is het leven op zo’n trekschuit?

ZINKGAT

Opmerkelijk gezicht: een auto die nog maar half uit het wegdek steekt. Een bestuurder kreeg vanochtend vroeg de schrik van zijn leven aan de Spinnersdonk in Apeldoorn toen die met zijn wagen in een zinkgat reed. Buurtbewoner Richerd Pul vertelt: ‘Die jongen was zich rot geschrokken’

MOORD

Advocaat-generaal Diederik Aben doet namens de Hoge Raad al zes jaar onderzoek naar de Deventer moordzaak. Hij vindt dat er veel missers zijn begaan. ,,Ik mag hopen dat zoiets tegenwoordig niet meer gebeurt.” Lees dit verhaal en al onze andere verhalen over de Deventer Moordzaak, precies 20 jaar geleden.

BOOT

Het meterslange jacht dat eerder deze week werd gestolen in Wanneperveen is zondagochtend door de waterpolitie bij de Oranjesluizen bij Amsterdam in beslag genomen. Er is een verdachte aangehouden. Dat lukte nadat de politie een val zette waar de 33-jarige man uit Polen vol intrapte.

PREMIUM VERHAAL VAN DE DAG

Haar ogen stralen. Dezelfde ogen waaruit in juni nog ontelbare tranen stroomden. Corrie Wegerif reed gisteren voor het eerst weer een menwedstrijd, nadat haar speciaal aangepaste menwagen eerder dit jaar werd gestolen. ,,Het is onvoorstelbaar mooi hoe ik ben geholpen.’’