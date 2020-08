Gemist? Auto rijdt in op jongeren in Deventer en lichaam gevonden in het water in Apeldoorn

VERMISSING

Op nog geen tweehonderd meter van de plek waar de vermiste Dennis Schoonhoven woensdag voor het laatst werd gezien, is zondagavond even na zeven uur een lichaam gevonden in het water. De politie kan op dit moment nog niet bevestigen dat het om de 25-jarige Dennis gaat.

AUTO RIJDT IN OP JONGEREN

In de witte Kia Picanto die zaterdagavond inreed op een groep jongeren in Deventer reed een 23-jarige Roemeen. De man was onder invloed van drugs. Drie meiden raakten gewond.

ZELFDODINGEN

Wie Ermelo zegt, zegt zorginstellingen. Bewoners zijn daaraan gewend. Toch veroorzaken weglopers van de instellingen vaak levensgevaarlijke situaties. Jarenlang nam het aantal zelfdodingen op het spoor af, maar in 2020 is alles anders. Wijkagent Jurion Veenstra: ,,Elke dag is er wel een vermissing of wegloper. Dat vind ik best veel.”

DODELIJK ONGEVAL

Een 20-jarige man uit Meppel is vanochtend vroeg overleden bij een verkeersongeluk in Ruinerwold. Een 22-jarige man uit Meppel is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

DRUGSVANGST

Wist Urker chauffeur Jelle P. (32) van de 419 kilo harddrugs in zijn vrachtwagen? Of is hij slachtoffer van criminelen die het internationale wegtransport veelvuldig misbruiken voor drugssmokkel? Kamper chauffeur Sander denkt dat Jelle erin is geluisd en weet wat hij doormaakt. ,,Jelle gaat door een hel en zijn familie helemaal.’’

INDRUKWEKKEND

Influencer Beau Potman uit Meppel maakte zaterdagavond tijdens de uitzending van Holland’s Got Talent indruk op de jury met haar act waarbij ze duiven overal vandaan toverde en uiteindelijk liet veranderen in eenden.

WOLF VALT AAN

Matthew Gorkink (21) uit Epe was compleet uit het veld geslagen toen hij afgelopen week vijf van zijn schapen dood aantrof. Hoogstwaarschijnlijk door toedoen van een of meerdere wolven: ,,Twee schapen waren helemaal uit elkaar gescheurd. De ingewanden lagen door het hele weiland.’’

MOCRO MAFFIA

Opnames voor de populaire serie Mocro Maffia waren eerder deze maand in het Dokter J.H. Jansencentrum in Emmeloord. Het voormalige ziekenhuis, waar sloopplannen voor zijn, was de laatste jaren veel vaker decor voor een film of serie.