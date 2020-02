Gemist? Autobrand op oprit. En: eiken op de Veluwe vallen bij bosjes om

BRAND

Deventer is opnieuw getroffen door nachtelijke autobranden. Dit keer gaat het om auto’s die geparkeerd stonden op een oprit aan de Daniel Heinsiusstraat. Een auto is volledig uitgebrand. Een tweede auto is aan de voorkant uitgebrand.

EIKEN

Het oude eikenbos op de Veluwe staat zwaar onder druk. ‘De vitaliteit van de eiken neemt af, vele eiken zijn stervende en er komen geen nieuwe eiken op’, meldt bioloog Willem Drok van de provincie Gelderland. Er is nu een proef van start gegaan om dat proces tegen te gaan. Maar de situatie is alarmerend.

VUURWERK

Voetbalclubs DOS Kampen en Go Ahead Kampen hangt een boete of zelfs puntenverlies boven het hoofd als er bij derby’s of andere wedstrijden nog vuurwerk zonder vergunning wordt afgestoken. Dat is het gevolg van het laatste treffen tussen beide ploegen in november vorig jaar.

FRANJE

Een seizoen wat zes maanden lang glinsterde en de hoop op sportieve voorspoed aanwakkerde is in amper drie dagen ontdaan van al zijn franje. Nog geen zeventig uur na de uitschakeling in de kwartfinale van de KNVB-beker tegen FC Utrecht, is ook de competitieballon van Go Ahead Eagles wel zo’n beetje leeg gelopen.

ONVOORSPELBAAR

PEC Zwolle-Feyenoord verliep zondag zoals het weer: uitermate onvoorspelbaar. De windvlagen en regendruppels gingen van hot naar het, het scoreverloop ook (3-4). Tot twee keer toe kwam PEC in eigen stadion op voorsprong, maar even zo vaak kon het elftal van trainer John Stegeman weer opnieuw beginnen na de Rotterdamse doelpunten. Aan het einde van de rit hielden de Zwollenaren er geen punten aan over.