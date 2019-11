Gemist? Autobranden in Zwolle en Apeldoorn. En: politieke steun voor tunnel in de A28

ZIEKENHUIS

Wil je weten hoe jouw ziekenhuis het doet? Staat jouw ziekenhuis aan de top of niet? Zoek het op in onze ziekenhuis top100!

AUTOBRANDEN

Apeldoorn is vannacht opnieuw opgeschrikt door een autobrand. Het is de zesde autobrand sinds 1 oktober. Ook in Zwolle was het opnieuw raakt. Die brand was vlakbij de plek waar in de nacht van dinsdag op woensdag ook al een auto in lichterlaaie stond.

MISBRUIK

Het begon met ranzige voorstellen aan een dertienjarig meisje uit Deventer in chats. Vervolgens haalde hij haar op van huis, maakte hij zijn fantasieën waar en stuurde hij filmpjes daarvan naar anderen met de opmerking dat zij ‘zijn slavinnetje’ was.

DODELIJK ONGEVAL

Een 12-jarige jongen uit de gemeente Hardenberg is vanmorgen om het leven gekomen bij het verkeersongeval op de Coevorderweg in De Krim. De jongen kwam daar in botsing met een busje dat bestuurd werd door een 59-jarige man uit dezelfde gemeente. De man is voor onderzoek aangehouden, maar werd later op de avond weer vrijgelaten.

WANHOOPSDAAD

Als het aan de officier van justitie ligt, krijgt de 31-jarige Henk N. uit Zutphen tbs met voorwaarden opgelegd na zijn wanhoopsdaad in het Zutphense stadhuis op 29 maart van dit jaar. Hij sloeg toen dreigende taal naar ambtenaren uit omdat hij ‘tegen de muren van de bureaucratie opliep’.

ONGEVAL

De A28 is vrijdagavond afgesloten geweest na een ongeval bij Putten. Verkeer werd wordt via de op- en afritten geleid. Gewonden vielen er niet en na opruimwerkzaamheden is de weg weer vrijgegeven.

TUNNEL A28

Het geld ligt nog niet op tafel, laat staan dat er al een schop in de grond gaat, maar toch heeft de Zwolse gemeenteraad vrijdagavond een eerste stap gezet op weg naar de A28-tunnel onder de stad. Alle 39 raadsleden hebben ingestemd met het voorstel van de ChristenUnie, waardoor de gemeente serieus moet gaan kijken naar de mogelijkheden.