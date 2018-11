Gemist? Baby overleden na onwelwording bij kinderopvang, auto Urker vishandelaar beschoten

Versterk de recherche - De ruim tweehonderd extra politieagenten voor Oost-Nederland moeten worden ingezet bij de recherche. Daardoor kunnen meer misdrijven worden opgelost. Dat stelt de Apeldoornse politiewetenschapper Jaap Timmer van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Baby overleden - Een vier maanden oude baby is afgelopen dinsdag overleden nadat het onwel werd bij een kinderopvang in Harderwijk. Dat werd vandaag bekend. De directie en medewerkers van de opvang zijn diep geraakt. De doodsoorzaak is nog onduidelijk.

Schietincident Urk - De auto van Urker vishandelaar Sjoerd van Slooten is vannacht vijf à zes keer beschoten. De donkerkleurige BMW stond bij huis, op de oprit. Zijn dochter en echtgenote hoorden de knallen, maar dachten aan vuurwerk. Pas vanochtend rond 9.00 uur werden de kogelgaten ontdekt, bevestigt de politie.

Ernstig ongeluk Oldebroek - Bij een ernstig ongeluk op de Laanzichtsweg bij Oldebroek is afgelopen nacht een 17-jarige jongen uit Nunspeet zwaargewond geraakt. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De jongen was niet in het bezit van een rijbewijs, bevestigt de politie tegenover de Stentor.

Piet-demonstraties - Duidelijkheid én onduidelijkheid over demonstraties tegen Zwarte Piet tijdens intochten van Sinterklaas in deze regio. De gemeente Apeldoorn gaf vandaag groen licht voor een actie langs de route van de intocht. Ook Zwolle leek demonstranten een plekje te willen geven, maar blijkt nog altijd geen toezegging te hebben gedaan. In Zwolle wordt bovendien een tegenactie verwacht.

Ernstig ongeluk N345 - Een 14-jarige jongen is vrijdagavond in zorgwekkende toestand door de traumahelikopter naar het ziekenhuis gevlogen na een ongeluk op de N345 bij De Kar. De jongen reed met een groepje tieners en wilde de weg oversteken, maar werd geschept door een passerend busje. De weg tussen Zutphen en Apeldoorn werd afgesloten.

Bijvangst in België - Ben Kogelman uit Raalte is ‘intens gelukkig’. De imker, bij wie afgelopen juni 250.000 bijen werden gestolen, heeft vandaag zes kasten met 90.000 jonge bijen weer teruggekregen. De Belgische politie vond ze deze week tijdens een inval bij een hobby-imker in Laakdal, in de buurt van Antwerpen.