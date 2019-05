Gemist? Bekende Deventenaar wordt Nederlander uit angst om Brexit. En: kinderen krijgen zeggenschap bij vechtscheiding

DEALER MOET DOKKEN

Voor het eerst heeft een rechter beslist dat een drugsdealer een dwangsom moet betalen. Ermelo heeft een landelijke primeur. Het gaat om een dealer die 5.000 euro moet neertellen vanwege het herhaaldelijk dealen van cocaïne en de drug GHB.

STEEKINCIDENT

Een medewerker van café Fatih aan de Oudestraat in Kampen is in de nacht van vrijdag op zaterdag ernstig gewond geraakt bij een steekincident. Het slachtoffer werd door drie jonge mannen belaagd en in zijn borst gestoken. ,,Eén van de daders is herkend en komt hier vaker”, weet café-eigenaar Pedram Sadriani.

ZEGGENSCHAP

In de rechtbank van Overijssel in Zwolle hebben kinderen van scheidende ouders tegenwoordig wat te zeggen. Ouders moeten verplicht afspraken met hun kroost. Dat gebeurt inmiddels in driekwart van de gevallen. ‘Op maandag naar mama, op dinsdag naar opa en oma en het konijn blijft bij papa.’

SUPERHOOG

Kiki Bertens heeft tennisgeschiedenis geschreven. De Nederlandse won in de finale van het WTA-toernooi in Madrid in twee sets (6-4, 6-4) van Simona Halep en is daarmee de nieuwe nummer vier van de wereld. Nog nooit stond een Nederlandse tennisster zó hoog op de wereldranglijst.

BONNETJES

Op 21 mei worden de ‘bonnetjes’ van Anton Pijpers uit Zutphen, de bestuursvoorzitter van de Universiteit Utrecht, besproken tijdens een debat tussen de twee hoogste organen van de UU. Floris Boudens, de student die de reiskostenzaak aan het rollen bracht, wil hier onder andere meer transparantie bereiken en dook daarom vast dieper in de bonnen.