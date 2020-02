Gemist? Bermtruck veroorzaakt file. En: overvallers die Beppie opsloten worden nu zelf opgesloten

RAYMON

Familieleden van de 38-jarige Raymon Gokoel uit Emmeloord, die vorig jaar april stierf nadat de politie zijn huis was binnengegaan, geloven er niets van dat hartfalen de doodsoorzaak was, zoals de rijksrecherche constateerde. Ze spreken van ‘een onzin verklaring’ en zijn een crowdfunding-actie begonnen om geld in te zamelen voor een eigen onderzoek.

BERM

Een vrachtwagen is bij een ongeval op de A28 van Zwolle naar Harderwijk in de berm terechtgekomen dinsdagochtend. Hierbij is de geleiderail stevig geraakt. Er staat door het ongeluk een flinke file

JAMMER

,,Ik zat net foto’s terug te kijken en dacht...toch wel echt heel jammer dat deze baan dichtgaat.’’ Marathonschaatser Jan Maarten Heideman uit Oldebroek gaat de 2,5 kilometer lange openlucht kunstijsbaan van Flevonice in Biddinghuizen missen. ,,Met name op die mooie dagen, wanneer de zon schijnt en het lekker fris is. Dan is het echt genieten.’’

BEPPIE

De drie verdachten van de gewelddadige overval op Beppie (84) uit de Krim zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. De bejaarde vrouw overleefde de overval ternauwernood, nadat de criminelen haar opsloten in de meterkast.