Gemist? Besturen zijn biertapcontrole beu en nieuwe bouwcrisis dreigt

Wonen in Zwolse binnenstad is ongekend populair

14 april Nog nooit werden er in een korte tijd zoveel nieuwe woningen in de Zwolse binnenstad gebouwd als nu. Vastgoedontwikkelaars grijpen hun kans nu de markt is aangetrokken. De markt is er ook naar, want kopers en huurders willen maar wat graag in of aan de rand van het Zwolse stadshart wonen.