Gemist? Biblebelt verscheurd over Nashville-verklaring en ophef na ‘bizarre’ uitspraak over Deventer op Stelten

GEMIST? De Nashville-verklaring over hoe christenen seksualiteit zouden moeten beleven, verscheurde reformatorische kringen op de Veluwe en in de Kop van Overijssel. En woede en ongeloof na de volgende uitspraak op televisie: ‘In Nederland hopen we nog steeds dat we niet degene zijn die als eerste een aanslag krijgen op de Gay Pride, laat het dan Deventer op Stelten zijn ofzo.’ Een overzicht van de opvallendste berichten van de afgelopen week.

Film Deventer Moordzaak

Er komt een film over de Deventer moordzaak, gebaseerd op het boek van journalist Bas Haan. Opiniemaker Maurice de Hond, die al jaren gelooft in de onschuld van Lelystedeling Ernest Louwes - hij werd veroordeeld voor de moord - reageerde meteen.

Ophef over aanslag-opmerking

Verontwaardigde reacties vanuit Deventer op een opmerking in de documentaire 2Doc De Beveiligers, die woensdagavond werd uitgezonden. Tijdens een briefing met beveiligers van de Gay Pride in Amsterdam klinkt de volgende opmerking: ‘In Nederland hopen we nog steeds dat we niet degene zijn die als eerste een aanslag krijgen op de Gay Pride, laat het dan Deventer op Stelten zijn ofzo. Maar niet hier tijdens de Gay Pride’.

tv-optreden zieke Esmee (14)

Veel steun en bewondering op sociale media na het optreden van Esmee Pompert in het tv-programma ‘Je Zal Het Maar Hebben’. Het 14-jarige meisje lijdt aan een zeldzame bloedvatmisvorming in haar gezicht.

Kinderporno Raalte

Op Carmel College Salland in Raalte is commotie ontstaan nadat volgens de school kinderpornografisch materiaal rond is gegaan in een WhatsApp-groep van leerlingen. De school spreekt over een ‘uiterst verontrustende situatie’.

Nashville-verklaring