Gemist? Bijwerkingen door medicijnentekort en 6-jarige nog zwaargewond na grasmaaierdrama

Medicijnentekort - Mensen in Overijssel en Gelderland met simpele huid- en ooginfecties krijgen een zwaardere behandeling dan nodig door het medicijnentekort. Het gevolg is een grotere kans op bijwerkingen als misselijkheid en diarree.

Nieuwe verdachte - De politie heeft een tweede verdachte gearresteerd in de zaak rondom de gewelddadige dood van Deniz Guldogdu uit Zwolle. Het gaat om een 34-jarige man uit IJsselmuiden. Het slachtoffer, vader van meerdere kinderen, werd in februari van dit jaar dood gevonden in het huis van Mark de G., volgens justitie de hoofdverdachte in deze zaak. Guldogdu was in stukken gesneden.