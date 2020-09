Gemist? Boa-duwers (18) op Urk hebben spijt en einde aan autobranden in Epe?

AANGEHOUDEN - De politie heeft een man (65) aangehouden als verdachte voor twee autobranden in Epe. Het is nog onduidelijk of hij betrokken is bij tien andere autobranden in Epe en Vaassen. Meerdere bewoners waren getuige van de politieactie van gisteravond. Van euforie is geen sprake in de wijk. ,,Wij denken niet dat één iemand alleen al die autobranden heeft gesticht.”

ONTPLOFFINGSGEVAAR - Over branden gesproken, ook op de Holterweg in Deventer was het vanmiddag raak. In een vrachtwagen - die wordt gebruikt om wegmarkering aan te brengen - was brand uitgebroken. ‘Vlam in de pan', zo omschreef de politie het. Omdat er in de truck gasflessen laten was er kans op ontploffing. De weg werd tijdelijk afgesloten.

BOA-DUWERS - De 18-jarige Jan K. en Jaap H. uit Urk hebben spijt. Begin juni duwden ze een boa voor de grap in het water. De video van de actie ging viral. Vandaag moesten de mannen voor de politierechter verschijnen. Die gaf hun een werkstraf van 60 uur een een schadevergoeding van bijna 500 euro.

STEEKPARTIJ - Bij een steekincident in Lelystad is vanmiddag een 62-jarige man om het leven gekomen. Hulpdiensten troffen het slachtoffer zwaargewond aan. Hij overleed ter plaatse, de inzet van een traumahelikopter en reanimatie mochten niet meer baten. De politie heeft een 36-jarige man aangehouden als verdachte van het incident.

SCHOTSE HOOGLANDERS - Een kat in de boom of een hert in een sloot? Voor zo’n klusje draait Mervin Wigbels (47) zijn hand niet meer om. De actie van maandag zal de agent daarentegen nog wel een tijdje bijblijven. Samen met een collega redt hij een jong stelletje bij een kudde Schotse hooglanders in een bos bij Biddinghuizen. ,,Ze waren heel blij dat ze uit het bos weg waren.’’

EN WEER DOOR - Zonder ook maar één officiele wedstrijd te hebben gespeeld, vertrekt Ischa Bouwman bij Go Ahead Eagles. De 17-jarige keeper kwam deze zomer over vanuit AZ, maar vertrekt per direct voor de opleiding van Ajax. Deze kans wilde Go Ahead Eagles hem niet onthouden.

Premium-verhaal van de dag

De ‘puzzelmoord’ op Halil Erol uit Steenwijk staat bekend als een van de meest lugubere moorden in de afgelopen jaren. Morgen verschijnt verdachte Matthias M. (43) voor de rechter. Krijgen nabestaanden na jaren eindelijk antwoord op hun vragen?

