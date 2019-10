Gemist? Bob Ross in een museum?? En: rechter kijkt zelf in schuilruimtes Ruinerwold

‘SPOOKGEZIN’

Gerrit Jan Van D. (67) en Josef B. (58) blijven 90 dagen langer vast zitten. De twee verdachten in het onderzoek naar het ‘spookgezin’ in Ruinerwold mogen daarbij geen contact hebben met de buitenwereld. De rechtbank keek vandaag zelf in de afgesloten ruimtes in de boerderij in Ruinerwold waar ruim twee weken geleden vader Gerrit Jan Van D. met vijf jongvolwassen werd aangetroffen. Lees in ons dossier alles over deze zaak.