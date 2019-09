Gemist? Boer Ronald zoekt Vrouw verslaat Expeditie Robinson. En: weinig harmonie op vegalandgoed

ONGELUK

De A1 bij Hoenderloo was maandagochtend bijna twee uur dicht na een ongeluk. Achter het ongeluk vormde zich al snel een flinke file. Ook op de andere rijbaan ontstond een forse kijkersfile.

HARMONIE

Ze kwamen met een ideaal naar het landgoed van de in opspraak geraakte Robert-Jan Mastenbroek in Witharen. Een zelfvoorzienende commune waar ze in harmonie met elkaar en de natuur wilden leven. Maar voor Rowena, Adriaan en Ingmar werd het een deceptie, vol agressie en geschonden beloftes. ,,Ik ben daar doodsbang geweest.” Gedupeerden willen met de oprichter om tafel. Dat meldde hun advocaat maandagavond.

BZV

Expeditie Robinson stond gisteravond voor het eerst recht tegenover Boer zoekt Vrouw, maar voor de kijkcijfers heeft dat weinig verschil gemaakt. De survivalshow, die dit seizoen voor het eerst op RTL 4 te zien is, noteerde de beste opening ooit met bijna 1,6 miljoen kijkers voor de eerste aflevering. Boer zoekt Vrouw blijft heer en meester op de zondagavond. Ongeveer 2,6 miljoen kijkers zagen de 37-jarige boer Ronald uit Terwolde.

LANGZAMER

De maximumsnelheid op de Veluwse delen van de snelwegen A1, A50 en A28 gaat omlaag van 130 naar 120 kilometer per uur. Dat heeft minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen maandag bekendgemaakt. Het besluit is een rechtstreeks gevolg van de stikstofuitspraak. De nieuwe maximumsnelheid gaat per 1 oktober in.

MISHANDELD

Een stel uit Raalte is zaterdagavond zwaar mishandeld door een groep hangjongeren in Oss, nadat ze hen aanspraken op de geluidsoverlast die zij veroorzaakten. De man liep twee afgebroken tanden op en werd tegen zijn hoofd geschopt terwijl hij bewusteloos op de grond lag. Zijn vriendin had haar schouder uit de kom. Het stel was net twee weken verhuisd van Raalte naar Oss.

STORING

Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen had maandag te kampen met een computerstoring. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk, meldt het ziekenhuis op haar website. Door de computerstoring was Gelre Ziekenhuizen vanmiddag genoodzaakt het poliprogramma en het programma voor operaties in te korten. In de loop van de avond was het euvel verholpen.