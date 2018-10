Gemist? Boerderijbrand in Bathmen en Zwols 'granaat-café’ dreigt open te gaan

Geen ijsbaan in Zwolse binnenstad

16:13 Zwolle krijgt dit jaar geen ijsbaan op het Rodetorenplein. WinterWorld, dat de afgelopen jaren neerstreek in de stad, zet dit jaar geen ijsbaan en horeca op in het centrum. Andere gegadigden zijn er niet. “Wij komen niet meer. We hebben andere prioriteiten. Het heeft niks met Zwolle te maken, het is een geweldige stad”, zegt ondernemer Freddy Scheffer. Hij was verantwoordelijk voor WinterWorld Zwolle en Twente.