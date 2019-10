Gemist? Boeren op de trekker naar Den Haag, drie vermiste wolven en twee heldinnen voorkomen tasjesroof in Zwolle

In de week van dierendag kwamen een hoop dieren voorbij in het nieuws: Drie rondzwervende wolven die talloze schapen hebben doodgebeten, blijken vermist. Ook was het de week van de boeren, die massaal per trekker naar het Malieveld in Den Haag reden. En de 68-jarige Jan uit Hattem mag sinds deze week niet meer autorijden vanwege de wachttijden bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Een overzicht van de opvallendste berichten van de afgelopen week.

Boerenprotest - Niemand kon er deze week omheen, het boerenprotest op het Malieveld in Den Haag. Duizenden boeren reden vanuit alle hoeken van het land per trekker naar de hofstad om meer waardering voor hun vak te eisen. Ze voelen zich in een hoek gedrukt in de discussies over stikstof en het klimaat. De mars van de trekkers zorgde dinsdag voor enorme files op de snelwegen, mede door het slechte weer leidde het tot de drukste ochtendspits ooit. Veehouder Willeam uit Beemte - Broekland besloot, om de politie te ontwijken, via het strand te rijden.

Langzamer rijden - Op de dag dat boeren massaal naar het Malieveld trokken, werd deze week vanwege de stikstofproblematiek de snelheid op drie snelwegen op de Veluwe verlaagd. Sinds dinsdag mogen bestuurders op de Veluwse delen van de A1, A50 en A28 geen 130 maar maximaal nog 120 kilometer per uur rijden. De snelwegen liggen in de buurt van Natura 2000- gebieden, waar de uitstoot van stikstof naar beneden moet.

Intens verdriet - Oldebroek is sinds woensdag in diepe rouw gedompeld nadat de 5 - jarige Mees om het leven kwam door een aanrijding. Het jongetje werd aangereden toen hij op zijn fietsje tussen een paar auto's vandaan kwam op De Hagen in Oldebroek. Het jongetje werd met spoed weggebracht naar het ziekenhuis, maar is daar aan zijn verwondingen overleden. Ook op vissersdorp Urk heerst verslagenheid, nadat de 20- jarige Joanny Mazereeuw woensdagochtend om het leven kwam bij een eenzijdig ongeval in Harfsen.

Geen rijbewijs - De 68- jarige Jan de Groot uit Hattem zit sinds deze week zonder rijbewijs. De vrijwilliger van de buurtbus tussen Hattem en Kampen moet zijn buurtgenoten in de regen laten staan nu zijn rijbewijs niet op tijd verlengd is. Niet omdat Jan zelf te laat was met aanvragen, maar vanwege de maandenlange wachttijd bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). ,,Het is belachelijk’’, foetert De Groot.

Jan de Groot moet sinds deze week zijn auto laten staan, vanwege de wachttijd bij het CBR.

Vermist: drie wolven - Ze beten talloze schapen dood - onder meer op Kampereiland - maar nu zijn drie rondzwervende wolven op mysterieuze wijze verdwenen. De zoogdierenvereniging trok deze week aan de bel over de wolven GW953m, GW849f en GW955m, waarvan volgens Glenn Lelieveld al anderhalf jaar niks meer is vernomen. Het kan zijn dat de dieren zijn verdronken, een trap van een hert hebben gehad of zich elders verschuilen. Maar een moedwillige doding sluit de Zoogdierenvereniging ook niet uit.

Tasjesroof voorkomen - De 18-jarige Inge Krol uit Kampen en de 25-jarige Roos Klompmaker uit Emmeloord werden deze week in het zonnetje gezet nadat ze op het station in Zwolle een tasjesroof wisten te voorkomen. Op maandagochtend zagen de twee hoe een man een tas die naast de pianokruk in de stationstunnel stond, oppakte en ermee wegliep. De twee vrouwen bedachten zich geen moment en gingen achter de man aan. Uiteindelijk konden ze ‘het pianomeisje’ haar tas weer teruggeven. Met bloemen en muzikale ode werden de twee vrouwen dinsdag bedankt voor hun ingrijpen.