Gemist? Boeren willen Top 2000 bestormen; Apeldoornse jihadiste terug in Nederland

Xaviera S. uit Apeldoorn is terug in Nederland. En tienduizenden euro‘s schade doordat twee fietsers op een onaf fietspad gaan in Flevoland. Dat en meer in het overzicht van het nieuws dat je wellicht gemist hebt in de afgelopen week.

Boerennummers in de Top 2000 - Een nummer van de boerenrockband Normaal moet dit jaar op nummer 1 in de Top 2000 binnenkomen. Boeren pr-organisatie Team Agro NL lanceerde een ludieke actie om ‘De boer dat is de keerl’ bovenaan de lijst der lijsten te krijgen. Ze willen de boeren steunen in de roerige tijd met de veelbesproken stikstofmaatregelen en daaropvolgende demonstraties in heel Nederland.

Apeldoornse jihadiste terug in Nederland - Xaviera S. uit Apeldoorn is terug in Nederland. Ze is één van twee IS-vrouwen die zijn teruggestuurd door Turkije naar thuisland Nederland. In Nederland werd ze meteen opgepakt, maar mogelijk kan ze hier niet vervolgd worden. In Turkije was Xaviera S. reeds veroordeeld, in Nederland is er nu een nieuwe verdenking. Voor criminele feiten kun je eenmaal veroordeeld worden.

The Voice-ster voelde zich niet thuis in Zutphen - Bijna twee miljoen kijkers zagen Ziggy Krassenberg schitteren in The Voice of Holland. Alle coaches draaiden hun stoelen. De 18-jarige Ziggy vertelt aan met name Zutphense jongeren slechte herinneringen te bewaren. ,,Ik heb veel last gehad van pesterijen en één keer ben ik zelfs een keer met een fles drank gemept.” Zijn geaardheid zou volgens hem reden zijn van de pesterijen.

Forse schade door fietsers in Flevoland - Tienduizenden euro’s schade veroorzaken twee fietsers aan de Dronterweg door te vroeg op de weg rijden. Over een lengte van 400 meter staan op het fietspad langs de Dronterweg tussen Dronten en Lelystad fiets- en voetstapsporen. Het pad is nog niet opengesteld omdat het beton een uithardingsperiode kent. ,,Er staan hekken en borden. Blijkbaar stopt daardoor niet iedereen.”