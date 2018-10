Gemist? Bomexpert slaat alarm om lage IJssel, orang-oetan verdrinkt in Apenheul

Themadag in Zwolle voor nabestaan­den zelfdoding: ‘Dit gaat nooit meer over’

12:24 Zo’n twintig jaar geleden raakten Joke (67), Karla (60) en Janneke (63) alle drie hun partner kwijt door zelfdoding. Ze zijn voor het leven beschadigd en vinden vooral troost bij elkaar. Zaterdag 3 november is er de jaarlijkse ‘nabestaandendag’ in Zwolle. Die blijkt onmisbaar in de verwerking.