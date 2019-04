Gemist? Bouwkosten én exploitatie filmtheater Viking in Deventer té rooskleurig. En: PEC haalt opgelucht adem

jouw regionieuwsBen je er niet aan toegekomen om al het regionale nieuws vandaag te volgen? Dit is het belangrijkste nieuws van zondag 7 april.

TE ROOSKLEURIG

Niet alleen de bouwkosten, maar ook de exploitatie van filmtheater De Viking in Deventer is de afgelopen jaren veel te rooskleurig ingeschat. Dat valt op te maken uit een rapport van adviesbureau Berenschot, dat voor de gemeente de begroting van het filmtheater doorlichtte.

BONNENREGEN

Bij een grote controle in het centrum van Zutphen zijn zaterdag 35 voertuigen in beslag genomen. Bij de controle werden ook nog eens 54 bekeuringen uitgedeeld. De bonnen werden uitgedeeld voor verschillende overtredingen, zoals het rijden met gladde banden, rijden met een onverzekerde auto, rijden zonder rijbewijs en te hard rijden.

ONGEVAL

Op de N34, ter hoogte van Holthone (gemeente Hardenberg), vond zondag een ernstig ongeluk plaats. Twee auto’s zijn op elkaar gebotst, meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse. De brandweer moest een van de inzittenden bevrijden uit het voertuig. De weg werd in beide richtingen afgesloten. Pas uren later kon de weg weer worden vrijgegeven.

PEC ZWOLLE WINT

PEC Zwolle heeft zich zondagmiddag zo goed als zeker verzekerd van een extra seizoen eredivisievoetbal. Dat dankte de ploeg aan een van de grootste zeges ooit in de clubhistorie, thuis tegen Fortuna Sittard (5-0).

ERNSTIG ONGEVAL

Op de A1 bij Lochem heeft zondag aan het eind van de middag een ernstig ongeval plaatsgevonden. Een persoon is daarbij om het leven gekomen, zo meldt de politie. Het ongeluk gebeurde op de snelweg tussen Deventer en Hengelo. Een auto raakte in de slip en belandde op de kop in de berm.

ACHTERVOLGING

Een 19-jarige man uit Nunspeet is zijn scooter kwijt na een wilde achtervolging door de politie. Tegen de man zelf is proces-verbaal opgemaakt, nadat hij op de politieauto botste. Dat meldt politie Nunspeet.

OVERLEDEN NA MARATHON

De deelnemer die vandaag overleed na de marathon in Rotterdam is een vrijwilliger van brandweerregio IJsselland. De brandweer bevestigt het overlijden van de man, maar wil niets kwijt over woonplaats en leeftijd.