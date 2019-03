Gemist? Boze bewoners op recreatiepark, en: Lego-winkel in de verkoop

Getouwtrek om een pontje - Geert Scheers vaart al 57 jaar heen-en-weer tussen de Deventer binnenstad en de Worp. De gemeente wil met hem door, mits hij elektrisch gaat varen. Hans Heilen en Meindert Pesman keken er vreemd van op. Want laat het nu net hún plan zijn dat de gemeente voorlegt aan Scheers, concluderen de twee. Of vaarkoning Scheers de eerste slag nu gewonnen heeft? ,,Weet ik niet. Ach, belangrijker: je krijgt niet zomaar een pont in de vaart. Ik zit 57 jaar op de IJssel en daarvoor m’n schoonvader 17 jaar. Denk je dat die ervaring niets waard is?’’

Wie wil er een Lego-winkel? - Altijd al een Lego-speciaalzaak willen hebben? Dit is je kans. De Lego-winkel SpeelGoed Zwolle staat te koop, onder meer via Marktplaats. De eigenaren willen zich focussen op het eigen speelgoed dat ze ontwikkelen en wereldwijd verkopen. De winkel bevindt zich aan de Zwolse Sassenstraat. ,,We hopen dat iemand de winkel overneemt. Het is echt een icoon in Zwolle geworden.’’

‘KGB-praktijken’ op vakantiepark - Bewoners van vakantiepark IJsselheide in Hattemerbroek zijn het spuugzat. De gemeente Oldebroek wil permanente bewoning op dit soort parken aanpakken. Dat merken ze op IJsselheide, zo’n 65 bewoners hebben een dwangbevel op de mat gekregen. Binnen zes maanden wegwezen, anders een boete van minimaal 25.000 euro. ,,Een aantal woont hier al jaren, eentje zelfs al achttien jaar, niemand die er last van heeft’’, zegt Cees Willard. De manier waarop de gemeente bewoners in de gaten houdt, vergelijken ze op IJsselheide met ‘KGB-praktijken’. ,,Ze komen op je perceel, staan door de ramen te kijken, controleren prullenbakken, schuurtjes, tot achtervolgingen aan toe.’’

Een bijzondere pindakaasdief in Putten - Nadat voor de vierde keer 's nachts iemand aan de haal was gegaan met een pot pindakaas uit het vogelhuisje in de tuin van Arap-John en Mia Tigchelaar, waren de Puttenaren het zat. Ze plaatsten een camera, keken de volgende dag de beelden terug en zagen tot hun stomme verbazing hoe een boommarter de dader bleek te zijn. ,,We hebben het potje nu vastgeschroefd. Maar ja, ik vermoed dat hij het nu helemaal leeg likt.’’