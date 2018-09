Gemist? Brand bij de Eemhof en opnames in Deventer

'Neergesto­ken om opmerking over joint'

19:36 ,,Het is verschrikkelijk. Schandalig. Neergestoken worden na een opmerking over een joint. En dan ook nog waar een klein kind bij is.'' Dinie Nijlant kan er, enkele uren na de steekpartij aan de Van Galenstraat in Zwolle nog steeds niet over uit.