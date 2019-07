Gemist? Brand met dramatische gevolgen in Nieuwleusen en Dolfinarium niet blij met dierenactivisten

Dode bij brand Nieuwleusen - Bij een felle woningbrand in Nieuwleusen is vanochtend een 22-jarige man om het leven gekomen. Het gaat om de zoon van het gezin. Er werd ook nog kort gezocht naar een mogelijk tweede slachtoffer, maar hij bleek niet in de woning te zijn op het moment van de brand. De ouders konden net op tijd gewaarschuwd worden door buurtbewoners. Er werd geschreeuwd en met stenen tegen de ramen gegooid om hen wakker te krijgen.

Activisten in Dolfinarium - Met spandoeken zwaaiende activisten hebben zaterdagmiddag de dolfijnenshow in het Dolfinarium verstoord, zo werd vandaag bekend. Ze protesteerden daarmee tegen het houden van deze dieren in gevangenschap. Het Dolfinarium heeft weinig waardering voor de actievoerders en betreurt hun manier van actievoeren.

Overleden man Twello blijkt drummer - De 42-jarige man uit Twello die in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven is gekomen bij een ongeval in Neede is vrachtwagenchauffeur en drummer Rob Pol. Dit wordt bevestigd door Eelco de Boef, boeker en tekstschrijver van de metalband Grim Ordeal uit Deventer. De Twellonaar was sinds de oprichting in 2009 drummer in deze band.

Oeps, vergeten - Wilde hij zijn leven beteren en het jachtwapen aan de wilgen hangen? Of was de stroper die zijn geweer vergat gewoon zwaar in de bonen? De politie in Staphorst hoopt op tips, nadat er vandaag een wapen is gevonden bij een bosvijver in Punthorst. Het geweer lag open en bloot op een plek waar veel kinderen komen.

Pas op voor de terrorteek - Het lijkt er op dat de reuzenteek naar Nederland is gekomen. Een vrouw uit Drenthe heeft het snelle bloedzuigende beest zo goed als zeker aangetroffen in het Drentse dorp Odoorn. Reuzenteken gaan actief op zoek naar mensen en dieren en kunnen slachtoffers al rennend wel honderd meter volgen.

