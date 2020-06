Gemist? Branden en vechtpartij in Wezep, grote zwemschool failliet en lekkende politie-papa in Zwolle

Er gebeurde afgelopen week weer genoeg in onze regio. De politie in Wezep had de handen vol aan autobranden en een vechtpartij, koningin Máxima zorgde voor een aangename verrassing in Apeldoorn en in Zwolle werden vader (oud-politieman) en zoon (veelbesproken kroegbaas) door justitie aan de tand gevoeld vanwege het lekken van geheime informatie.

Brand en vechtpartij in Wezep - De politie in Wezep had donderdagavond en in de daaropvolgende nacht de handen vol aan een vechtpartij in het winkelcentrum en aan twee autobranden. Onderzocht wordt of berichten op social media kloppen dat er een verband bestaat tussen beide zaken.

‘Politie-papa’ met horecazoon voor de rechter - Bob Kooistra blijft een veelbesproken horecaondernemer. De 28-jarige café-eigenaar, die in het nieuws toen er een handgranaat aan de deur bungelde van zijn café Bruut, stond met zijn 67-jarige vader (tevens oud-politieman) voor de rechter. De twee moesten zich verantwoorden voor het lekken van geheime informatie over vermeende criminele activiteiten rond Bruut. De ‘politie-papa’ zou volgens de officier van justitie tijdens een verhoor door de rijksrecherche hebben toegegeven dat hij de informatie doorspeelde aan RTV Oost.

Uitzendkrachten willen 500.000 euro van Trivium - Blikfabrikant Trivium wordt door 23 uitzendkrachten voor de rechter gesleept. Volgens de uitzendkrachten zijn zij ‘jarenlang onderbetaald’ door de multinational uit Deventer. Vakbond FNV steunt de uitzendkrachten en spant de rechtszaak namens hen aan. ,,Trivium probeert zich achter een failliet uitzendbureau te verbergen, maar ze hebben zelf jarenlang geprofiteerd van deze schijnconstructie’’, aldus Masja Zwart (bestuurder FNV metaal).

Volledig scherm DEVENTER BLIK FABRIEK ARDAGHDe blikjes komen uit de oven © FOTO HISSINK

‘Keolis is niet fout’ - ,,Er zijn fouten gemaakt, maar we zijn geen fout bedrijf.’’ Dat vindt althans Keolis’ topman-Frank Janssen (54). Janssen reageerde in een videoboodschap die in handen is van deze krant, op de vermeende fraude van de vervoerder uit Deventer bij een aanbesteding. Op 7 juli beslissen de opdrachtgevende provincies of Keolis de concessie IJssel-Vecht mag behouden. Bij de aanbesteding is een bedrag gemoeid van 900 miljoen euro.

Maxima doet Hamer smelten - Een goedlachse koningin Máxima deed medewerkers en directie van technisch installatiebedrijf Hamer in Apeldoorn smelten tijdens een werkbezoek. Zij was daar als lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en liet zich informeren over de worsteling waarmee de techniek-sector kampt op het gebied van goed geschoold personeel. Directeur Fons Jans: ,,We kunnen aan materiaal van alles kopen, maar onze werknemers zijn het echte kapitaal van het bedrijf. Dan is het geweldig om te zien hoe trots ze zijn dat de koningin juist bij ons komt kijken.’’

Zwemscholen failliet - ,,Failliet? Nee hoor, dat zal niet over ons gaan’’, reageerde een medewerkster van Akwaak Zwolle donderdagochtend nog. Maar Akwaak bevestigde later op de dag dat er wel degelijke vijf vestigingen, waaronder die in Wapenveld, Zutphen en Zwolle, failliet waren gegaan. De redenen volgens directeur Jesse Rozema: hoge huur, gestagneerde groei en de coronacrisis.

Verkeersregelaar Allard getroffen door bliksem in Lelystad - Verkeersregelaar Allard Boer uit Oude Pekela vertelde een week na zijn bizarre ongeluk op de A6 bij Lelystad in deze krant wat hem was overkomen. ,,Ik stond het verkeer te regelen. Ineens hoorde ik geknetter, een knal, een flits en toen ging het licht uit. Ik was getroffen door de bliksem.’’

Volledig scherm De wit uitgeslagen werkschoenen van Allard na de blikseminslag. ,,Als u die niet had aangehad, was u dood geweest'', vertelde een arts hem. © Eigen foto

Minister erkent: kinderen Hoenderloo Groep tekortgedaan - De kinderen uit jeugdzorginstellingen van De Hoenderloo Groep zijn inderdaad tekortgedaan, erkende minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). De kinderen zouden wegens de sluiting van de instellingen vanaf 1 augustus een nieuwe opvangplek moeten hebben. Hij reageerde daarmee op de verontwaardiging vanuit de Tweede Kamer dat sommigen van hen nog steeds geen nieuwe plek hebben. In de instellingen verblijven kinderen met complexe psychische problemen.