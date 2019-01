Gemist? Brandweer rukt uit met privégegevens, onrust om kinderporno op school in Raalte

Brandweer weet álles - De brandweer in Harderwijk rukt voortaan bij een calamiteit uit met privégegevens van bewoners. Doordat zij het bouwjaar van de woning, type huis, ligging, maar ook de leeftijd van bewoners al weet, kan zij de risico’s direct inschatten. De gemeente fungeert als proeftuin.

Polikliniek Emmeloord - De zorg in Noordoostpolder en op Urk is gered. De Antonius Zorggroep uit Sneek neemt de polikliniek over van de failliete MC Groep. Binnen ‘enkele weken’ gaat de poli in het Dokter J.H. Jansencentrum weer open. Daarmee is een nieuwe ‘ziekenhuisstrijd’ voorkomen.

Voeren Oostvaardersplassen - Actievoerders zijn weer begonnen met het illegaal bijvoeren van de dieren in de Oostvaardersplassen. Volgens Staatsbosbeheer is er nog helemaal geen reden om bij te voeren. Als voerploegen worden betrapt in niet voor publiek toegankelijke gebieden, zal de dienst optreden, stelt een woordvoerder.

Kinderporno Raalte - Op Carmel College Salland in Raalte is commotie ontstaan nadat volgens de school kinderpornografisch materiaal rond is gegaan in een WhatsApp-groep van leerlingen. De school spreekt over een ‘uiterst verontrustende situatie’.

Woede om aanslag-uitspraak - Woede en ongeloof in Deventer na een opmerking in de documentaire 2Doc De Beveiligers, die woensdagavond werd uitgezonden. Tijdens een briefing met beveiligers wordt duidelijk gemaakt dat een aanslag op de Gay Pride in Amsterdam een ramp zou zijn. ‘Laat het dan Deventer op Stelten zijn ofzo’, klinkt het.

Premium-verhaal van de dag